Alessio Tacchinardi commenta a Tuttosport il momento che sta vivendo la Juventus. "Io mi auguro che nei prossimi giorni la società faccia capire ai giocatori l’importanza di questa partita - dice riferendosi alla sfida con l'Atalanta - Davanti, Napoli e Inter stanno zoppicando e non poco. Per la Juve sarà la sfida della stagione. I bianconeri sono appesi a un filo: una sconfitta li farebbe sprofondare definitivamente; al contrario, vincere gli darebbe una spinta gigantesca, anche se dovessero rimanere comunque a meno 6 dall’Inter. Sono queste le partite che ti dicono se puoi sognare in grande o meno".

Tacchinardi ammette che non si aspettava un campionato così aperto. "Assolutamente no. A metà del girone di ritorno ero convinto che l’Inter avesse già il titolo in tasca, invece oggi vedo i nerazzurri a corto di benzina. Nel momento decisivo della stagione, dove devi stringere i denti, stanno faticando. Ed è adesso che si ritrovano a giocare le sfide più importanti tra campionato, Champions e Coppa Italia. Ecco perché le outsider che stanno dietro, hanno davvero una possibilità concreta di inserirsi nella corsa scudetto. L’Inter può crollare da un momento all’altro. La Juve deve fare di tutto per arrivare a maggio senza rimpianti".