Alessio Tacchinardi, interpellato dai colleghi del Corriere di Torino, ha parlato così della lotta Scudetto. Inter davanti a tutte? "Sì, ma è normale, è una squadra completa e consolidata. La Juve a oggi è in seconda fila, con Milan e Napoli. I rossoneri hanno un problema davanti, Morata non mi fa impazzire: è migliorato, ma non credo che segnerà 20 gol".