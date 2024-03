Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Libero, l'ex bianconero Alessio Tacchinardi parla così del momento vissuto dalla Juventus, che sta perdendo sempre più terreno dall'Inter: "La Juve è indubbiamente in flessione, ma l’obiettivo Champions mi pare consolidato - ha esordito -. A meno di perderle tutte da qui alla fine. Ora tocca a Giuntoli tirare le somme per capire cosa vuol fare la Juventus da grande. Devono decidere se sia giusto proseguire con Allegri o cambiare e cosa serve per avvicinarsi all’Inter. Nel momento clou la squadra ha patito la pressione e dopo il pari con l’Empoli si è sciolta. Non ha fatto il salto di qualità per reggere il testa a testa fino alla fine. Non puoi non far bottino pieno in casa contro Empoli e Udinese. Finora è una stagione da 7-7,5".

Due battute anche sul futuro di Allegri: "Se posso cambiare, cambierei allenatore. Sennò chiedo ad Allegri uno switch di calcio più offensivo, dinamico, e veloce. Dopo tanti anni serve voltare pagina. Allegri merita tanti riconoscimenti per quanto ha fatto in 8 anni di Juve, ma il suo ciclo appare ormai finito. Gasperini merita una big? Assolutamente sì. All’Inter ha pagato il preconcetto che una big non potesse giocare con la difesa a 3: balle! Adesso la fanno tutti. Lo vedrei bene al Napoli. Per me Gasp è un top".