Anche Alessio Tacchinardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport a proposito di Juve-Inter in programma domenica prossima a Torino. "Io ci credo nella vittoria della Juventus con sorpasso in testa alla classifica. L’uomo chiave della squadra di Allegri? Deve essere la fame. I bianconeri per superare una squadra come l’Inter, più attrezzata e allenata benissimo da Inzaghi, devono avere tenacia e “sporcarsi”. È ora che la Juventus torni antipatica e vincente, come ai miei tempi. Per battere l’Inter conteranno i dettagli e gli episodi: per vincere possono bastare un tiro da fuori, un calcio d’angolo ben sfruttato o una ripartenza fulminante".