Tabarez avverte l’Uruguay di Vecino: “Con la Bolivia l’obiettivo è vincere”

Il ct della Celeste ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal prossimo impegno

Il prossimo avversario dell'Uruguay di Matias Vecino sarà la Bolivia, squadra che la Celeste ha già affrontato nell'ultima Copa America e che Oscar Tabarez non vuole minimamente sottovalutare: "È una partita da andare a vincere e non come espressione di desiderio - dice il CT in conferenza stampa -. La Bolivia non ci ha mai battuto a Montevideo, ma non ha nulla a che fare con quello che accadrà nella partita. È una squadra molto logica, combatte e in termini di giocatori è simile a quella che abbiamo incontrato in Copa America. Dobbiamo prendere le nostre precauzioni e fare ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo: vincere".