Svolta in Lega Serie A: a febbraio un commissario per riscrivere lo statuto

La nomina sarà effettuata dalla FIGC, che ha previsto le modifiche entro questo mese

Si prepara una svolta importante per la Lega Serie A: secondo quanto riportato da La Repubblica, a febbraio arriverà infatti un commissario ad acta, nominato dalla FIGC che dovrà riscrivere lo statuto della Confindustria del calcio. Questo è anche uno dei temi all'ordine del giorno nell'assemblea in programma giovedì allo Sheraton Hotel di Milano. "Molto improbabile che anche stavolta si arrivi ad una decisione comune. La Figc ha previsto che entro gennaio debbano essere adeguati gli statuti: altrimenti, arriverà da Roma un commissario ad acta che nel giro di un giorno sistemerà tutto. Dopo si potrà guardare al futuro con maggiore serenità, anche se qualcuno (i soliti...) sostiene che la Lega non è tenuta ad approvare la decisione del consiglio federale. Si andrà per vie legali? Non si esclude nulla in un sistema così litigioso. Ma il presidente Paolo Dal Pino vorrebbe portare avanti quelle riforme sinora arenate".