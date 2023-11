Yann Sommer difenderà i pali della porta della Nazionale Svizzera nel match valido per il girone di qualificazione a Euro 2024 contro Israele, che è stato posticipato a questa sera dalla UEFA per i noti fatti di guerra. Come aveva anticipato il ct degli elvetici, Murat Yakin, l'estremo difensore dell'Inter resta il titolare del ruolo, nonostante le ottime performance offerte dal vice Gregor Kobel con il Borussia Dortmund.

Alla Puskás Akadémia Pancho Aréna di Felcsút, la Svizzera scende in campo con l'obiettivo di battere gli avversari di serata e scattare al primo posto del raggruppamento, superando la Romania, attualmente a +1, ma con una partita giocata in più.