"In primavera arriverà la sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega, per i club avrà la stessa importanza che la Legge Bosman ha avuto per i calciatori. Se la delibera sarà favorevole potrà diventare realtà nel 2025, altrimenti i passi successivi dipenderanno dalle motivazioni". Parola di Joan Laporta , presidente del Barcellona intervenuto sulle frequenze di Cadena SER anche per fare il punto sul progetto della Superlega.

"Non avrei accettato di partecipare a questo progetto se non fosse stato un concorso aperto - aggiunge in un altro passaggio il numero uno blaugrana -. Real Madrid, Juve e altri club che ancora non vogliono venire alla luce lo hanno accettato. L'unica cosa che vogliamo cambiare è il modello di governance e che appartenga ai club, ma che la UEFA sia al tavolo come agente in più. Avremo una competizione europea che competerà con la Premier. Vogliamo che i club inglesi entrino, ma crediamo che in un primo momento non lo faranno".