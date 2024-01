Il tema Superlega mette in attesa anche la Commissione europea. Dopo il pronunciamento da parte della Corte di Giustizia dell'UE lo scorso 21 dicembre (si parlava di posizione di monopolio esercitata da UEFA e FIFA) si aspetta di conoscere anche verdetto finale del Tribunale spagnolo, che ha in carico il procedimento intentato da A22, ovvero la società che porta avanti gli interessi del progetto, contro UEFA e FIFA.

A proposito dell'argomento, come riporta Calcioefinanza.it, i portavoce della Commissione fanno sapere che sono "consapevoli del giudizio emesso dalla Corte di giustizia dell'UE, rimaniamo in attesa sia della sentenza definitiva da parte della Corte spagnola che delle reazioni delle parti in causa. La Corte di Giustizia ha fornito un quadro generale con la sua sentenza, la Corte spagnola dovrà ora valutare se questi criteri siano stati applicati o meno. Non avrebbe senso agire prima del giudizio finale".