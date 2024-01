E' previsto il tutto esaurito all'Al Awwal Park Stadium di Riyadh per la finale di Supercoppa italiana che metterà di fronte l'Inter al Napoli. Dopo il flop della prima semifinale e i 20mila spettatori presenti per guardare dal vivo la superprestazione dei nerazzurri contro la Lazio, lunedì la cornice di pubblico sarà degna dell'appuntamento. A oggi, come riferisce Tuttomercatoweb.com, sono davvero pochissimi i biglietti ancora invenduti. I prezzi vanno dagli 11 euro per i settori popolari a 1.270 euro per i posti più costosi.