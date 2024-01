L'avventura dell'Inter in Arabia inizierà venerdì 16 gennaio, quando alle 20 italiane è in programma la semifinale della Supercoppa Italiana 2024. Il match dell'Al-Awwal Park Stadium Riyadh contro la Lazio verrà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Su Infinity, invece, la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it.