Si terranno martedì 17 gennaio le conferenze stampa di Milan e Inter in vista della finale di Supercoppa italiana, in programma il 18 a Riyad, in Arabia Saudita. Apre le danze, al King Fahd International Stadium, Stefano Pioli accompagnato da un calciatore alle 10.30; un'ora dopo sarà il turno di Simone Inzaghi, anch'egli in compagnia di un calciatore.

L'allenamento della vigilia dei rossoneri andrà in scena all’Al Hilal FC alle 15.30, un'ora dopo scenderanno in campo i nerazzurri al Prince Faisal Stadium.