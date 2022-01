Supercoppa Italiana, domani Inzaghi e Handanovic in conferenza: gli orari

Il tecnico e il capitano al confronto con i giornalisti

L'Inter si prepara per la Supercoppa Italiana del 12 gennaio contro la Juventus. Domani, nel giorno della vigilia, in conferenza stampa saranno Simone Inzaghi e Samir Handanovic a prendere la parola per presentare il derby d'Italia. L'incontro con i giornalisti comincerà alle 13.15. La gara del Meazza, invece, è in programma alle 21 di mercoledì.