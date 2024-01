Per la nuova versione della Supercoppa italiana varata quest'anno, con quattro squadre coinvolte e tre gare da disputare, la Serie A incasserà 92 milioni di euro. Le cifre sono riportate da Il Sole 24 Ore: come noto, l’accordo siglato lo scorso anno prevede che si svolgano in Arabia quattro edizioni nell’arco di 6 anni, con un principio di alternanza. Dopo quella attuale nel 2025 quindi si potrebbe restare in Italia per poi tornare a Riyadh l’anno successivo. Nello specifico, per l’edizione 2023, la Lega incassa 23 milioni, dei quali 15 finiranno ai club partecipanti secondo questo schema: 3,2 milioni totali alle due semifinaliste sconfitte; 4 milioni alla finalista sconfitta; 8 milioni alla vincitrice. La restante fetta da otto milioni sarà in parte divisa tra gli altri 16 club della Serie A, fino a 2,5 milioni, mentre 2,5 milioni in tasse, 1 milioni in commissioni e 2 milioni restano nelle casse di Via Rosellini. Nella vecchia versione della Supercoppa con finale secca i proventi erano di circa un terzo: nell’edizione giocata nel gennaio 2023, il montepremi era di circa 7,5 milioni.

Viene poi fatto un confronto con le cifre della Supercoppa spagnola, organizzata dalla Federcalcio iberica secondo lo stesso format: l’incasso per ogni edizione è di 42 milioni. Alle due finaliste vanno di diritto circa 10 milioni a testa e altri 10 milioni vengono incassati dalla RFEF. Ulteriori 8 milioni vanno all’intermediario, la Kosmos dell’ex difensore del Barcellona e oggi imprenditore Gerard Piqué, in base a un patto che in Spagna è finito al centro di un’inchiesta per il valore esorbitante della mediazione. In questa edizione, infine, 4 milioni sono andati all’Atletico Madrid, con l'Osasuna, quarta partecipante, che ha incassato solo una piccola fetta: nelle casse del club basco sono finiti infatti appena 800mila euro.