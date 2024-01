A dare lustro alla Supercoppa di metà gennaio a Riad, ricorda la Gazzetta dello Sport, ci saranno gli ambasciatori della Serie A che arriveranno in Arabia Saudita il giorno prima della finale: hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, Del Piero, Cannavaro, Vieri, Materazzi, Ferrara, Zambrotta, Toni e Cambiasso.

A loro in tribuna si uniranno quasi certamente gli ex giocatori del nostro campionato che la scorsa estate sono volati a giocare nella Saudi Pro League, in particolare modo quelli che militano nelle due formazioni della capitale, l'Al Hilal e l'Al Nassr: Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic, per esempio, dovrebbero essere in tribuna per Lazio-Inter, magari accompagnati da alcuni loro compagni.