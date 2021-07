Super League, Tebas respinge la sentenza Uefa: “Quante barzellette”

Il presidente della Liga spagnola sarcastico: "Juve, Barcellona e Real Madrid sembrano sempre più delle suore di carità"

Javier Tebas non ci sta: il presidente della Liga ha respinto la decisione di un tribunale di Madrid che chiedeva alla Uefa di revocare l'azione intrapresa contro i club fondatori della Super League europea. A margine del Gala de Campeones presso il Museo Reina Sofía de Madrid, Tebas è tornato ad attaccare Barcellona, Juventus e Real Madrid, i tre club irriducibili: "Ho letto il loro comunicato. È lo stesso giudice di sempre. Si è già pronunciato prima e mi avrebbe stupito se avesse cambiato opinione, sarebbe stato uno scherzo. Mi sembra tutta una barzelletta quello che sta succedendo in quel tribunale ma questo lo sarebbe stata ancora di più. Se guardi le note dell'Eurolega, sono cambiate, questi tre club sono sempre più suore di carità. Adesso parlano di fare tutto insieme quando Florentino ha detto che avrebbero dato le briciole a El Chiringuito. Almeno sta entrando in convento".