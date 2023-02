Dopo aver usato la metafora del 'lupo cattivo', Javier Tebas, presidente della LFP, torna a caricare contro la Super League dal suo profilo Twitter. Questa volta lo fa con un lunghissimo testo di critica: "Giovedì, la comunità calcistica europea si è svegliata con un opuscolo che delinea 10 principi che dovrebbero rendere lo sport preferito in Europa migliore che mai. Il suo autore, Bernd Reichart, è entrato nel mondo dello sport solo quattro mesi fa come amministratore delegato di A22 Sports, agenzia finanziata dagli amici del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che è l’autore intellettuale di questa iniziativa. Iniziativa che ha in mente da molti anni, e non solo dal 2021. Chi di noi è stato vicino a Florentino Perez sa bene qual è il suo modello di calcio professionistico o, meglio, il modello dei grandi club. Allora qual è questa incredibile ricetta per il successo presentata da Mr. Reichart? Una “competizione multi-divisione con 60-80 squadre” che verrebbe selezionata “per merito sportivo annuale” senza “membri permanenti”. Promette stabilità finanziaria e prevedibilità giocando “un minimo di 14 partite europee ogni stagione”. Tutto questo, ovviamente, senza problemi di calendario. Incredibile".

Tebas rincara poi la dose contro il manager tedesco: "Questo è l’ultimo tentativo di dirottare il calcio europeo da parte dei grandi club. I grandi club, avvalendosi negli anni di varie entità, hanno più volte tenuto in ostaggio i vari organismi del calcio europeo, assicurandosi sempre più denaro e potere per loro. Il signor Reichart è il nuovo volto di un colpo di Stato dei grandi club per prendere il pieno controllo e trasformare il calcio europeo in uno sport per l’élite, non per tutti. La competizione immaginata dal signor Reichart e dai suoi amici è un colpo di Stato sul modello del calcio europeo e metterebbe fine ai campionati nazionali, qualunque cosa si dica. Da qui l’opposizione unanime delle leghe nazionali, di ogni dimensione. Il signor Reichart intende dare lezioni su ciò che è conveniente per tutti! I campionati europei. (...) Mr. Reichart e i suoi amici sono i più intelligenti, e gli altri, UEFA, Federazioni, Leghe, club e fan, siamo i più stupidi?".