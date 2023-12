In attesa della fatidica sentenza della Corte Suprema UE del 21 dicembre sul tema del monopolio UEFA nelle competizioni calcistiche europee, Bernd Reichart, il manager di A22, l'agenzia che gestisce la Super League, attraverso un video pubblicato sul profilo X ufficiale di A22 Sports ha voluto ribadire l’importanza della decisione dell’Unione Europea, ovviamente sperando che questa dia ragione alla Superlega, che potrebbe così nascere. "Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa antimonopolio contro la UEFA e la FIFA. C’è confusione su quanto sta accadendo. Cercherò di chiarire cosa sta realmente succedendo. La UEFA detiene un monopolio assoluto nel calcio per club tradizionale. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere".

Reichart aggiunge: "Tutti i campionati nazionali sono gestiti dagli stessi club. Solo a livello europeo i club non hanno voce in capitolo. Crediamo fermamente nella Corte e nelle leggi dell’Unione Europea che la guidano. Dopo aver letto la risoluzione e aver confermato l’illegalità del monopolio UEFA, saremo finalmente in grado di pubblicare i risultati di più di un anno di consultazioni e proporremo un formato di competizioni europee aperto per più di 60 club. Assicurando che tutti vengano trattati in maniera corretta ed equa. La UEFA, da parte sua, dichiarerà senza dubbio di aver vinto, qualunque cosa accada. Non fatevi ingannare. Le libertà fondamentali sono chiare nel diritto dell’UE e si applicano ai propri cittadini, e sì, anche al calcio. Ci vediamo il 21".