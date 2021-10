Super League, marcia indietro dei fondatori: largo al torneo aperto

Secondo un documento pubblicato da WirtschaftsWoche, la nuova idea è un torneo a 20 aperto a tutti i club europei

Super League, i club ci riprovano. Secondo un documento pubblicato da WirtschaftsWoche, infatti, i club fondatori del progetto del maxi campionato europeo hanno in mente di rilanciare l'iniziativa, con alcuni accorgimenti. Primo fra tutti, il più importante: stop alle licenze permanenti . La nuova idea è quella di creare un campionato aperto a 20 squadre per tutti i club europei, per almeno due stagioni.

Per placare la rabbia dei fan, miccia che ha fatto saltare per aria l'iniziativa qualche mese fa, a quanto pare si sta prestando particolare attenzione agli ultimi piani. I tifosi dovrebbero ricevere sovvenzioni per le partite in trasferta. Si parla anche di fasi finali, in cui il 70 per cento dei biglietti dovrebbe andare ai club partecipanti.