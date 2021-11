Super League, l’Antitrust dell’Unione Europea appoggia FIFA e UEFA

Gli organi comunitari hanno ritenuto legittima l’azione delle istituzioni del calcio europeo di bloccare una lega rivale

Quanto ai provvedimenti disciplinari minacciati nei confronti dei club promotori della Superlega, gli organismi antitrust dell’Ue considerano la possibilità per un ente sportivo di poter approvare o rifiutare l’organizzazione di nuovi eventi purché ciò avvenga per perseguire un legittimo obiettivo, come ad esempio garantire il merito sportivo e un sistema di promozioni-retrocessioni. L’approccio deve però essere codificato in modo chiaro e trasparente, mentre le regole UEFA sono vaghe e lasciano ai giudici nazionali una valutazione che comunque verte ancora sull’importanza di proteggere il merito sportivo e altri valori legati al calcio europeo.