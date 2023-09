La Corte di Giustizia Europea continua a posticipare la propria sentenza in merito alla questione Super League-UEFA: atteso prima per l’estate e poi per settembre, il giudizio in merito alla diatriba non si paleserà nemmeno nel mese in corso: nessuna udienza, infatti, è stata finora calendarizzata presso l’organo continentale. Nel frattempo, riporta Tuttosport, comincia a farsi largo una nuova ipotesi, una sorta di compromesso tra illeggittimità del torneo e contestazione del monopolio di Nyon, in linea con quello trovato dall’Eurolega nel mondo del basket: un nuovo ambiente dove non siano ravvisati gli estremi di violazioni da parte dell’UEFA e dove però altre competizioni possano comunque germogliare senza preclusioni.

Né per gli organizzatori, né tantomeno per le società e per i giocatori che decidano di prendervi parte.