Super League, la Corte Giustizia Ue gela i club: no a procedimenti accelerati

Secondo il sito Politico.eu, da Lussemburgo è arrivato parere negativo alla richiesta di una decisione rapida fatta dai club

La Corte di Giustizia dell’Unione europea non darà seguito a un procedimento accelerato dopo la denuncia dellaSuper League europea contro la Uefa sull’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali per club in Europa, secondo diversi funzionari informati da una lettera della stessa Corte in Lussemburgo. Questo è quanto riporta il sito Politico.eu, molto addentro alle tematiche che coinvolgono l’Unione Europea.