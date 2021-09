Super League, altro ultimatum del Tribunale di Madrid alla Uefa

Il giudice Manuel Ruiz de Lara ordina l'annullamento delle sanzioni per la Superlega entro i prossimi cinque giorni

La telenovela Super League non accenna a tramontare e nella lunga serie di eventi che hanno riguardato creazione, disfatta e diatribe di ogni genere in merito al progetto, arriva l'ennesimo capitolo della questione: il Tribunale di Madrid ha mosso ancora un ultimatum alla Uefa, ordinando alla Federcalcio continentale di annullare le sanzioni rivolte ai club legati al progetto di Superlega entro i prossimi cinque giorni. A renderlo noto è il quotidiano madrileno Marca che riporta quanto affermato dal giudice che presiede il 17esimo Tribunale Commerciale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara: "Non è stato dimostrato che la UEFA abbia rispettato le misure precauzionali concordate. La UEFA si pone al di fuori dello stato di diritto, promuovendo apertamente pratiche che compromettono il principio della libera concorrenza. Per ottemperare alle misure cautelari adottate non basta un semplice annuncio di sospensione ma deve essere annullato. Il mantenimento dei procedimenti disciplinari, anche in una situazione di sospensione provvisoria, manifesta di per sé gli effetti delle pratiche anticoncorrenziali che l’ordine delle misure cautelari adottato cerca di fermare”.