Suning Finance nell’elenco delle top 50 aziende fintech cinesi di KPMG

Riconoscimento per il quarto anno consecutivo della società che si occupa di tecnologia finanziaria con sviluppo integrato in tutti gli scenari

Suning Finance è una società di tecnologia finanziaria con sviluppo integrato in tutti gli scenari. Si occupa principalmente di finanza della catena di approvvigionamento, finanza per microimprese, finanza al consumo, gestione patrimoniale, pagamenti e altri campi. Serve un gran numero di piccole, medie e micro imprese e consumatori nel cluster di clienti. Finora, Suning Financial Services ha servito più di 300.000 clienti aziendali e più di 93 milioni di clienti individuali.

Quest'anno, Suning Financial è stata inserita per il quarto anno consecutivo nelle "50 aziende leader fintech cinesi di KPMG", a dimostrazione delle forti capacità di innovazione tecnologica e di servizi di scenario di Suning Financial. In futuro rafforzerà ulteriormente l'innovazione tecnologica e applicherà tecnologie avanzate a vari scenari finanziari, in modo da contribuire al meglio a soddisfare lo sviluppo di alta qualità dell'economia reale e le diverse esigenze finanziarie delle persone.