Suning.com valuta la vendita di Carrefour China: avviati i primi contatti

Il valore del pacchetto azionario in mano a Suning.com è di 800 milioni di dollari. Deliberazioni ancora in corso

Suning.com, la principale società del gruppo Suning (non più controllata da Zhang Jindong e da Suning Holdings, cui fa capo attualmente il controllo dell’Inter), sta valutando di vendere anche le quote di Carrefour China. Secondo quanto riportato da Bloomberg,sono già stati contattati potenziali pretendenti per valutare il loro interesse per la quota dell’80% di Carrefour China in mano a Suning.com: il valore si aggira intorno a 700/800 milioni di dollari, la cifra in sostanza pagata dalla stessa società cinese.