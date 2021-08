Suning.com, semestrale negativa: calo del 20,96% anno su anno

Il colosso di Nanchino, non più di proprietà di Jindong Zhang, ha registrato tra gennaio e giugno una perdita netta di 3,45 miliardi di yuan

Come di consueto in questo periodo, Suning.com ha pubblicato il suo rapporto semestrale e i numeri non sono molto positivi, per usare un eufemismo. La prima metà dell'anno si è assestata sui 93,606 miliardi di yuan, un calo su base annua del 20,96%; nello specifico, c'è stata una perdita netta di 3,45 miliardi di yuan. Nello stesso periodo del 2020 c'era stata invece una perdita netta di 167 milioni di yuan anno su anno. Nella prima metà del 2021, in particolare nel secondo trimestre, a causa della pressione della liquidità e dell'impatto sulla gestione, l'utile operativo è diminuito del 34,64% anno su anno.