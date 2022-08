Nel periodo in esame, il flusso di cassa netto generato dalle attività operative di Suning.com è stato positivo. In termini di performance reddituale, senza considerare l'influenza dei fattori legati ai flussi di cassa non operativi, l'Ebitda di Suning.com nel primo semestre dell'anno è stato di 8,59 100 milioni di yuan, un miglioramento fondamentale rispetto alla seconda metà dello scorso anno. Tra questi, l'Ebitda nel primo trimestre è stato di 260 milioni di yuan e l'Ebitda nel secondo trimestre è stato di 599 milioni di yuan, ottenendo un aumento trimestre su trimestre. Escludendo l'impatto delle variazioni del fair value delle attività finanziarie e degli utili e perdite su cambi, l'utile netto della società attribuibile agli azionisti della capogruppo nel secondo trimestre è diminuito del 13,71% rispetto al primo trimestre e del 73,04% rispetto allo stesso periodo del il primo trimestre.

Sempre oggi, 30 agosto, la Banca di Nanchino ha emesso un annuncio in cui afferma di aver completato l'acquisizione di Suning Consumer Finance Co. , Ltd. L'annuncio evidenzia come la partecipazione della banca in Suning Consumer Gold sia aumentata al 56%. Allo stesso tempo, con l'approvazione del Jiangsu Banking and Insurance Regulatory Bureau, il nome di Suning Consumer Finance è stato cambiato in Nanyin Faba Consumer Finance Co., Ltd.