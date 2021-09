Suning.com rafforza la partnership con Bosch in Cina

Aggiornamento della collaborazione strategica per la promozione dei nuovi prodotti su tutti i canali del colosso di Nanchino

Accordo commerciale molto importante per Suning, che ha rafforzato la cooperazione strategica con Bosch. Il 15 settembre, Alexander GC Dony, presidente di Bosch Siemens Household Goods (BSH) Greater China, ha visitato la sede di Suning.com e ha tenuto discussioni approfondite con il presidente di Suning.com Ren Jun. I team di entrambe le aziende hanno raggiunto un accordo in merito al Mid-Autumn Festival e sull'aggiornamento della collaborazione nella seconda metà del 2021. È stato riferito che in questo semestre Suning.com e Bossi effettueranno una cooperazione approfondita nelle vendite di prodotti, focus SKU, una collaborazione nella catena di approvvigionamento, l'integrazione delle risorse di marketing e altri aspetti, la promozione della scala di vendita degli elettrodomestici di alta qualità Bosch e Siemens attraverso tutti i canali di Suning.com.