Secondo le notizie pubblicate IT House, Suning.com ha pubblicato il suo rapporto annuale 2022. Il risultato operativo del gruppo è stato di 71,374 miliardi di yuan, pari a 9,4 miliardi di euro, con un calo rispetto all'anno precedente del 48,62%. L'accantonamento delle riserve per riduzione di valore, le perdite di investimento, l'annullamento dell'imposta differita sul reddito e il calo del tasso di restituzione degli sconti dovuto al calo della scala delle vendite hanno aumentato i costi di approvvigionamento e l'aumento totale delle perdite nette attribuibili agli azionisti delle società quotate è di 12,464 miliardi di yuan (1,6 miliardi di euro). Nel 2022, l'utile netto della società attribuibile agli azionisti farà registrare un calo di 3,756 miliardi di yuan (494 milioni di euro), che rappresenta una riduzione di quasi 5 miliardi rispetto allo stesso dato del 2021.

IT House rivela dal rapporto annuale che nel 2022 Suning.com gestirà 969 negozi di vendita diretta di elettrodomestici nei canali dei negozi dei mercati di primo e secondo livello. Nel quarto trimestre dell'ultimo anno, la vendita al dettaglio in negozio ha rappresentato quasi il 20% e le spese operative sono diminuite del 37,92% su base annua. Durante il periodo in esame, il cloud retail di Suning.com ha aperto 1.887 nuovi negozi nel corso dell'anno, portando a 9.947 il numero di negozi in franchising al dettaglio.