Entrando nella seconda metà nel 2022, con l'obiettivo di aiutare ad accelerare la ripresa dell'economia, soddisfare le esigenze di aggiornamento dei consumi degli utenti e promuovere la crescita del settore in mezzo ai cambiamenti, Suning.com e Haier hanno ulteriormente approfondito la loro cooperazione strategica. Le due aziende hanno dichiarato che continueranno ad aumentare la cooperazione nella catena di approvvigionamento delle materie prime, i servizi per gli utenti, l'esperienza sulla scena e altri aspetti, coglieranno nuove opportunità nel mercato e raggiungeranno uno sviluppo di alta qualità.

Xu Meng, direttore generale di Haier Smart Home China, ha affermato che i risultati della cooperazione tra le due parti hanno pienamente dimostrato che Suning.com sia un partner strategico affidabile: "Sosteniamo lo sviluppo di Suning.com e crediamo fermamente che entrambe le parti lo saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di vendita del 717 Burning Shopping Festival". Le vendite di giugno sono aumentate di oltre il 20% su base annua e la portata della cooperazione ha continuato a migliorare.

Nella prima metà di quest'anno, Suning.com e Haier hanno sfruttato i rispettivi vantaggi in termini di risorse omnicanale e di categoria completa per migliorare la qualità del business, guidare la tendenza del settore e ottenere risultati di cooperazione fruttuosi. I dati mostrano che da gennaio a giugno di quest'anno, le vendite del marchio Casarte nei canali offline di Suning.com hanno continuato la loro crescita, pari al 25%, consolidando ulteriormente la propria quota di mercato di fascia alta. Allo stesso tempo, la cooperazione tra Suning.com e Haier nel mercato in crisi ha raggiunto un nuovo livello: nella prima metà di quest'anno, le vendite dei prodotti Haier nel canale cloud retail di Suning.com sono aumentate di oltre il 30%. Lo scorso giugno, le vendite dei prodotti Haier nell'omnicanale di Suning.com hanno raggiunto 1,4 miliardi di yuan, un aumento su base annua di oltre il 20% e la scala e l'efficienza sono costantemente migliorate.