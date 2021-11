Suning.com e Haier: gli obiettivi della collaborazione strategica

Jun Ren: "Le due parti stabiliranno una partnership integrata per raggiungere i traguardi prefissati nel triennio"

Come già annunciato lo scorso settembre, Suning.com e Haier hanno instaurato un rapporto di collaborazione triennale che partirà dal 2022. Secondo quanto riportato oggi in Cina, l'obiettivo è quello di raggiungere la vendita di 100 miliardi di yuan tra il 2022 e il 2024. Le due realtà coopereranno nella catena di approvvigionamento, logistica, finanza, marketing al fine di uno sviluppo coordinato. Come affermato da Li Huagang, vicepresidente senior di Haier Group, Suning.com è sempre stato il partner strategico più importante di Haier.