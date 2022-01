Suning-Banca di Nanchino, affare concreto: la transazione prosegue

Si fa sempre più concreto l’ingresso della Banca di Nanchino per una partecipazione in Suning Consumer Finance Co. La notizia arriva da Shanghai Securities News, secondo cui la transazione sta procedendo senza problemi dopo gli annunci...

Redazione FcInterNews

