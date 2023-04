David Suazo, ex attaccante di Inter e Benfica, prova a leggere la sfida di Champions League di domani sera al Da Luz tra i lusitani e i nerazzurri ai microfoni di Sapo: "Difficile dire chi vincerà o chi sarà più forte. Sono due grandi squadre, se l'Inter sta avendo problemi in Italia, il Benfica se la cava molto bene in Portogallo. Ma questo non dice chi è il favorito, io penso che passerà questo turno chi sarà più tranquillo. Per chi farò il tifo? Sarà complicato, loro sono due delle mie squadre. Tiferò perché siano due grandi partite di calcio e perché una di loro arrivi in finale di Champions League. Speriamo che succeda, ci sono ancora Napoli o Milan davanti a loro, ma può succedere di tutto: sono quattro squadre molto forti. L'Inter ha grandi giocatori, lo ha già dimostrato, alcuni più esperti di quelli del Benfica. Sarà molto difficile per il Benfica affrontarla, ma vale anche il contrario. Il Benfica ha molto talento, ho visto le partite con il PSG e mi ha ben impressionato. Cosa dicono in Italia? I tifosi pensano che sarà più facile, ma chi conosce il calcio sa che per l'Inter è molto difficile. Il Benfica ha meno da perdere rispetto all'Inter, quindi può giocare con meno pressione".