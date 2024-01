Adesione record, secondo quanto riportato dai sindacati, con percentuali comprese tra l’80% e il 90%, per lo sciopero dei vigili urbani di Milano andato in scena ieri, proprio nel giorno di Milan-Roma.

Una coincidenza che rischia di avere un seguito il prossimo mese: un'altra 'serrata' dei Ghisa è prevista infatti per mercoledì 20 febbraio, giorno in cui è prevista la partita di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Il segretario provinciale del Csa, Orfeo Mastantuono, avverte che la lotta continuerà fino a quando l’amministrazione non ritirerà l’informativa e la delibera dell’11 novembre, che propone modifiche al contratto decentrato del 2002.