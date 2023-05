Alexander Prass è il nome nuovo del calcio austriaco. Il centrocampista 21enne, che ha vinto la Coppa ÖFB con lo Sturm Graz, ha attirato l'attenzione con le sue esibizioni in questa stagione, al punto da essere entrato, secondo le ultime voci di mercato in patria, sui taccuini di Inter e Watford. Intervistato da Transfermarkt, il giocatore si è detto lusingato di questi rumors: "Certo che sento quello che si dice.

È una conferma che mi trovo sulla strada giusta. Tuttavia, bisogna saper differenziare le voci: a volte sono molto banali, a volte concrete. La cosa più importante in questo caso è non essere distratto. Ovviamente è un mio grande sogno giocare in uno dei grandi campionati europei prima o poi, ma al momento mi sto concentrando solo sullo Sturm Graz; voglio crescere come calciatore e come persone".