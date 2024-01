Lo scorso 7 gennaio si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie A 2023-2024, un momento di bilanci per molte squadre. Per fare il punto della situazione, YouGov Sport ha voluto vedere quale sia lo stato di salute dei club italiani in Italia e in alcuni mercati rilevanti (Stati Uniti e Cina), confrontandoli con i principali rivali nazionali ed europei e tracciando un trend rispetto alla situazione di un anno fa. Per farlo ha usato FootballIndex, strumento proprietario di YouGov unico nel panorama delle ricerche di mercato.

In Italia guida la classifica il Real Madrid, davanti a Inter, Milan, Juve e Napoli

In Italia gli appassionati di calcio sono più attenti alle squadre nazionali, che riempiono quattro quinti della top 5 del FootballIndex. Tuttavia, in cima alla classifica non compare una squadra italiana, bensì il Real Madrid. A seguire l’Inter, che ha guadagnato due posizioni rispetto all’anno scorso grazie alla finale di Champions League e all’ottima prima parte della stagione in corso, poi il Milan, che si conferma sul podio, la Juventus, in ripresa dopo il calo registrato lo scorso anno (nel ranking risultava all’ottavo posto), e il Napoli, in calo dopo l’ottima stagione coronata con lo scudetto.

Tra le prime quindici figurano ovviamente anche tanti top club internazionali come il Barcelona, il Bayern, il PSG e le maggiori squadre inglesi. Le uniche altre due italiane presenti nella lista sono la Roma al nono posto e la Fiorentina al quindicesimo posto, quest’ultima in forte crescita rispetto al ventiduesimo posto della passata stagione, appena sotto l’Arsenal.

Ranking nel mercato USA: la forza della Premier League

Volgendo lo sguardo agli Stati Uniti, vediamo che il Real Madrid si conferma il club con lo stato di salute più forte. Guardando le posizioni successive, però, l’insight che emerge è un altro, ossia la forza della Premier League, le cui compagini occupano tutte le posizioni dalla seconda alla settima, a eccezione del terzo posto del Barcelona. Solo tre le italiane presenti nella top 15, ossia il Milan, l’Inter e la Juventus, rispettivamente alla nona, decima e quattordicesima posizione.

Nonostante il ritardo evidente, si riscontra un dato confortante, ossia il grande margine di crescita: infatti, il FootballIndex di tutte le squadre presenti nel ranking risulta significativamente più alto rispetto all’anno scorso, sintomo di come il movimento calcistico sia in crescita in nord America e ci sia tanto potenziale da sfruttare. Il cambio di posizioni nel ranking è dunque dovuto solamente a chi è cresciuto maggiormente: se Milan e Juventus sono rimaste stabili, l’Inter è riuscita a guadagnare 2 posizioni.

Ranking nel mercato Cina: tre italiane tra le prime sette, Milan al secondo posto

Un mercato che dà segnali interessanti per il calcio italiano è sicuramente quello cinese. In questo caso, ben tre squadre nostrane figurano nelle prime sette posizioni, con il Milan al secondo posto, l’Inter al quarto e la Juventus al settimo. Sembra dunque che in Cina il calcio italiano risulti più appetibile di quello inglese, le cui squadre compaiono non prima della quinta posizione. Nella top 15 ritroviamo anche la Roma, presente al quattordicesimo posto, stabile rispetto alla scorsa stagione.

L’immagine dei top 3 club italiani nel dettaglio

YouGov FootballIndex ci permette di andare a studiare nel dettaglio gli aspetti che costruiscono la forza di un brand calcistico. L’indice di salute del brand visto sopra nei ranking è costituto da sei indicatori riguardanti la percezione dei club: l’avere giocatori e allenatori d’interesse (Players & Coaches), la gestione del club (Management), la cultura del tifo (Fan Culture), la tradizione del club (Reputation), l’espressione di un gioco avvincente (Attractive Football) e, infine, l’attuale percezione di successo (Success).

Analizzando i dati per il mercato italiano, si nota che i risultati sul campo stanno aiutando molto la percezione dell’Inter, che risulta superiore alle rivali in Success e Attractive Football. Per quanto riguarda invece la gestione del club (Management) e l’apprezzamento di giocatori e allenatore, oltre all’Inter anche il Milan risulta avere dei buoni risultati, essendo in linea con la controparte cittadina. Rossoneri che invece figurano da soli in cima per quanto riguarda la cultura del tifo. Discorso diverso, infine, per la tradizione. In questo caso è la Juventus a presentare il valore più alto, leggermente superiore al Milan.

Passando al mercato americano, gli stessi dati risultano significativamente più bassi e con una conformazione differente. Qui il Milan è piuttosto in linea con l’Inter in termini di Success, Attractive Football, Players and Coaches e Management. La differenza nella percezione dei due club la fanno le ultime due metriche, Fan Culture e Tradition, che vedono i rossoneri favoriti dai tifosi americani. In questo mercato risulta invece in ritardo la Juventus, con valori più bassi rispetto alle squadre milanesi su tutte le metriche, forse per via di risultati poco confortanti negli ultimi 2 anni, in cui l’interesse verso il calcio si è sviluppato significativamente negli Stati Uniti.

Situazione più semplice da leggere in Cina. Infatti, per tutte e tre le top squadre italiane le metriche presentano dei valori più alti (come detto in precedenza, figurano tra le prime sette nel ranking) e hanno anche delle percezioni ben definite. Il primo incontrastato in questo mercato è il Milan, che ha valori più alti su tutti i KPI. Allo stesso modo, per tutte le metriche risulta seconda l’Inter, terza la Juventus. Non sembra dunque che i tifosi in Cina abbiano percezioni diverse sulle varie dimensioni, piuttosto è l’immagine complessiva del club a riflettersi su tutte le dimensioni che la compongono.