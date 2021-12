Studio UEFA: con Mondiale ogni due anni rischio perdite per 3 mld di euro

Questo è il risultato di un'analisi commissionata da Nyon alla società di consulenza Oliver&Ohlbaum

La UEFA torna a ribadire il proprio no al progetto del Mondiale biennale proposto dalla FIFA. E questa volta lo fa con il conforto di uno studio, condotto dalla società di consulenza Oliver & Ohlbaum su richiesta dello stesso organo di governo del calcio europeo, che valuta l’impatto economico che una Coppa del Mondo a cadenza biennale e un nuovo calendario calcistico per nazionali, sia per il calcio maschile che per quello femminile, concepito secondo il progetto presentato dalla FIFA, avrebbero sulle federazioni nazionali europee.