L'Inter sarà la squadra più gufata dai tifosi italiani delle tre rappresentanti della Serie A arrivate nelle rispettive finali di Coppa. E' il risultato di una ricerca condotta da YouGov, che ha intervistato, in modalità CAWI, un campione di 1019 rispondenti rappresentativi della popolazione italiana di età 18+. Nello specifico, si legge sul sito Calcio e Finanza, il 59% dei rispondenti tiferà Fiorentina contro il West Ham nell'ultimo atto della Conference League (supportato invece solo dal 7% degli italiani) e il 58% vuole vedere la Roma trionfare in Europa League sul Siviglia, contro meno di uno su dieci che tiferà gli spagnoli. L’Inter, infine, avrà l'appoggio di poco meno della metà dei rispondenti (48%), ma sempre più del doppio rispetto al City (20%), con un 31% che invece è indifferente o non sa esprimersi.

"Seppure oltre la metà dei tifosi del Napoli la sosterrà, e persino i rivali del Milan mostrano una leggera preferenza per i “cugini” rispetto al Manchester City (49% vs 39%), tra i supporter della Juventus c’è una parità quasi perfetta tra chi preferisce l’Inter (37%) e chi il City (38%), evidenza della storica rivalità tra i nerazzurri e i bianconeri", si legge.