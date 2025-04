Uno studio congiunto, condotto dalla FIFA in collaborazione col World Trade Organization, stima in 47 miliardi di dollari l'impatto economico del Mondiale per Club e della Fifa World Cup 2026 negli Stati Uniti. Le analisi rivelano la portata dell'impatto socioeconomico dei due principali tornei Fifa negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Le due competizioni, si sostiene, aggiungeranno 62 miliardi al prodotto interno lordo globale. Una ricerca prevede la creazione di 290.000 posti di lavoro negli Stati Uniti come risultato degli eventi di punta della FIFA. Gli studi, sviluppati da OpenEconomics, un organismo indipendente che supporta le istituzioni e le aziende nell'elaborazione di politiche e progetti di investimento, sono l'ultimo esempio della collaborazione tra la FIFA e il WTO dopo la pubblicazione dell'iniziativa GoalEconomy a seguito della Coppa del Mondo femminile del 2023.

Tra le stime principali, l'analisi della Coppa del Mondo FIFA 2026 evidenzia che nei Paesi ospitanti si prevede che 6,5 milioni di persone parteciperanno al torneo. Secondo l'OE, il torneo potrebbe contribuire a generare fino a 40,9 miliardi di dollari di Prodotto Interno Lordo (PIL), fornire 8,28 miliardi di dollari di benefici sociali e sostenere la creazione di quasi 824.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) a livello globale. In particolare per gli Stati Uniti, l'OE stima che potrebbero essere creati 185.000 posti di lavoro FTE, con 30,5 miliardi di produzione lorda e 17,2 miliardi di dollari di PIL.