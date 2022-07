L'ex centrocampista dell'Inter, Paolo Stringara, parlando a TMW Radio si è soffermato sul mercato dei nerazzurri e sulla possibile permanenza di Milan Skrinar: "Un difensore come Skriniar valutato 70 milioni? È bravo, ma non è un fenomeno. Se le cifre fossero queste, non avrei problemi a cambiare Skriniar con Milenkovic. Il problema dell'Inter è che la Juve ha incassato da De Ligt, mentre l'Inter non ha venduto ancora Skriniar. È tutta qui la differenza per quanto accaduto con Bremer. In una difesa a tre se ne trovano di difensori che possono sostituire Skriniar. Mi fido comunque di Marotta. Il grosso problema era davanti, vista l'ultima stagione. Il ritorno di Lukaku colma una grossa lacuna. È vero che è andato via Perisic ma ci sono Bellanova, Dumfries, Dimarco, Gosens. Poi hanno preso Asllani, Mkhitaryan. Per me è un ottimo mercato".