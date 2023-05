Paolo Stringara, ex difensore di Inter e Bologna, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari, ha presentato l'Euroderby in programma questa sera a San Siro tra Milan e Inter. "È un momento favorevole ai nerazzurri, così come il momento del Milan era più favorevole rispetto al Napoli ai quarti di finale. Credo che in questo momento arrivi meglio l’Inter, ma è un derby, quindi siamo sul 50 e 50. Per l'Inter non c’era momento migliore per essere in questo stato di forma per quelli di Inzaghi".

"La stagione dell'Inter? Inzaghi ha delle colpe, avendo perso delle gare contro squadre piccole. È l’allenatore che deve creare la giusta tensione per far sì che l’attore sia sempre al massimo delle proprie performance, sia che reciti nel teatro di paese sia che reciti in un gran teatro. È stato un difetto che ha fatto parte di tutta la stagione, sin dall’inizio se pensiamo alle due sfide al Barcellona. Il vero leader di questa Inter? Non saprei. Brozovic fino a qualche tempo fa era il leader tecnico. Barella è una scheggia impazzita, sposta gli equilibri, ha dei grandi colpi. Il leader di quando giocavo io è un po’ sparito. Al mio tempo c’era Matthaus".