Stringara: “Brozovic insostituibile, è cresciuto tantissimo”

L'ex centrocampista Paolo Stringara, allenatore della Pro Livorno, ha parlato in diretta a 'Stadio Aperto', trasmissione di "TMW Radio", parlando di quello che per lui è un giocatore insistituibile nello scacchiere di Inzaghi: "Lo è Brozovic, e tre anni fa neanche me lo sarei sognato di fare questo nome: è cresciuto tantissimo. Prima era un buon giocatore ma andava piano, senza fisicità, ora gli vedo fare recuperi incredibili e mette sempre la gamba. Oggi non vedo realisticamente una sua alternativa, casomai ci sono dei ripieghi, ottimi".