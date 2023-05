"Credo che il Milan debba fare una partita senza pensare all'Inter, concentrandosi sui suoi punti di forza, su quello che l'ha portato allo scudetto. Io penso debba avere questo tipo di approccio". Così Andrea Stramaccioni, ospite in collegamento con DAZN, nel corso di 'Supertele', alla vigilia dell'euroderby di ritorno che deciderà la prima finalista della Champions League 2023.

"Vedo un'Inter sicura di sé, non speculerà sullo 0-0, anche perché è la squadra più in forma d'Italia. Il grande tema è come Pioli risolverà l'assenza di Bennacer, che è una specie di secondo-terzo playmaker. Metterà Diaz o si inventerà qualcosa altro?".