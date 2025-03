"Non ho il minimo dubbio, sono super conservatore. Per me San Siro è uno stadio iconico, che rappresenta la città di Milano non solo in Italia ma anche nel mondo". Questo è il pensiero espresso da Andrea Stramaccioni intervenendo nella prima puntata di 'Stadi 5.0', il format di DAZN dedicato alla situazione degli stadi italiani, dedicato proprio allo stadio Meazza al centro di una lunghissima querelle tra ristrutturazione e voglia di Inter e Milan di dotarsi di un impianto nuovo.

Ma San Siro ha un'anima diversa quando in casa c'è l'Inter rispetto a quando gioca il Milan? "Io sono stato solo sulla panchina dell'Inter e racconto un aneddoto: all'esordio alla guida dell'Inter, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Diego Milito vennero a dirmi: 'Siamo carichi. Se giochiamo da Inter, a San Siro partiamo da 1-0'. Questo per dire che quando giochi a San Siro affronti anche lo stadio".