Nel corso del suo intervento per Radio Deejay, Andrea Stramaccioni ha anche parlato della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter: "Per Simone Inzaghi è una partita difficile da preparare, perché i Colchoneros hanno diverse frecce al loro arco, anche in attacco. Se non gioca Antoine Griezmann c'è Angel Correa che è un altro tipo di giocatore. Non sarà una partita facile da impostare".