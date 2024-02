Andrea Stramaccioni ha parlato così della lotta scudetto a DAZN, concentrandosi sui passi falsi della Juve: "Resa scudetto? Break probabilmente decisivo. A parte i punti quello che preoccupa è che la Juventus ha perso delle certezze che le permettevano di restare attaccata all’Inter in campionato. Le prestazioni dell’Inter ti possono buttare giù moralmente, non solo lo scontro diretto, magari anche dopo la vittoria in rimonta contro la Roma. Allegri però ha confermato che la Juventus non deve pensare più a cosa sta facendo l’Inter perché deve rimettersi in carreggiata e pensare al Milan che sta bene".