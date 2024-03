Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club ha parlato dell'ottimo impatto di Daniele De Rossi alla guida della Roma: "Io ci ho parlato e lui ha detto: 'Io metto quello in campo in cui credo per sfruttare la grande occasione che mi hanno dato. La mia chance me la gioco con le mie idee'. Ha fatto lo stesso ragionamento che feci io quando andai ad allenare una squadra come l'Inter piena di giocatori extraterrestri. Poi Daniele è avvantaggiato perché Trigoria è casa sua e con molti giocatori ha giocato e ci ha avuto a che fare nell’ultimo Europeo".