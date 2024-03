"Per i posti Champions sarà un finale di campionato avvincente, con la variabile quinto posto a fornire ancora più speranze. Per questo non limiterei a queste tre squadre la lotta: il calendario è pieno di scontri diretti tra le squadre coinvolte e le distanze possono ridursi più velocemente di quanto si pensa. La Roma, ad esempio, nelle prossime sette gare avrà cinque scontri diretti" ha detto Andrea Stramaccioni al Corriere di Bologna a proposito della lotta per la qualificazione in Champions League.

C’è un aspetto che deve temere il Bologna in questa volata? Voci di mercato che distraggono o la pressione del risultato?

"Il capolavoro di Sartori e Motta passa attraverso aver costruito e allenato una squadra che ha 15 giocatori convocati nelle nazionali, più di Inter, Juve e Milan: al netto dei valori individuali, questo fa capire l’internazionalità e il futuro della rosa".