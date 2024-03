Dal prato del Dall'Ara, Andrea Stramaccioni ha commentato le parole nel dopopartita di Bologna-Inter di Nicolò Barella, che si è scusato per quanto avvenuto in occasione del rigore di Inter-Genoa: "È bello sentirgli dire certe cose. Da capitano di oggi dell’Inter e giocatore fondamentale della Nazionale, è un gesto non scontato e sicuramente bello".

Strama ha anche detto la sua sulle parole di Massimo Moratti, che porterebbe Joshua Zirkzee all'Inter: "Il presidente ha sempre un palato fine, è un intenditore. Zirkzee sta bene in qualunque squadra che ha un DNA di gioco e l'Inter lo ha, è un attaccante moderno".