Andrea Stramaccioni parla dagli studi di Dazn in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League che attende l'Inter in casa dell'Atletico Madrid. "Sarà una partita più difficile di quello che può sembrare, come 'momenti' delle due squadre", dice l'ex tecnico nerazzurro.

"L'Atletico prende dei gol evitabili, con giocatori in difficoltà nelle letture, ma queste sono partite in cui i grandi campioni sanno benissimo che vincere mercoledì cancellerebbe le critiche - continua Stramaccioni -. La partita non va sottovalutata perché l'Atletico è in crisi, ma ha dei giocatori di caratura mondiale".